Domenica In, Eleonora Daniele spiazza Mara Venier con l’annuncio in diretta. Durante la puntata del programma di questo pomeriggio la conduttrice fa una proposta in diretta che commuove la Venier.



Ha lasciato tutti senza parole Eleonora Daniele, ospite questo pomeriggio di Domenica In, il programma condotto su Rai 1 da Mara Venier. E lo ha fatto con un annuncio in diretta davvero molto speciale.

Domenica In, Eleonora Daniele e l’annuncio in diretta che lascia senza parole Mara Venier

Ospite di Mara Venier, questo pomeriggio la conduttrice padovana Eleonora Daniele, si è lasciata andare a confidenze e racconti della propria vita privata. In particolar modo in questo periodo così particolare. La Daniele ha infatti sposato Giulio Tassoni lo scorso settembre e ora è in dolce attesa di una bambina, che chiamerà Carlotta, come la nonna materna. La conduttrice ha spiegato così alla Venier, ma anche a tutto il pubblico televisivo che si trovava ad assistere alla trasmissione, di stare bene e di aver avuto alcuni problemi legati alle nausee solamente nel primo periodo della gestazione.

Certamente la Daniele ha poco dopo lasciato senza parole Mara Venier, quando le ha chiesto di poter essere lei la madrina della sua piccola. “Oh mio Dio!”, ha esclamato allora la presentatrice di Domenica In, facendosi aria e prendendo qualche secondo di tempo per metabolizzare la notizia. “Me lo dici così?”, ha inoltre continuato la Venier, “Sono molto felice ma mi hai preso in contropiede”. La Daniele ha confessato di aver pensato a Mara, assieme al marito, poiché entrambi la considerano un simbolo di successo e umanità. Dichiarandosi commossa allora la Venier si è alzata abbracciando Eleonora. La bimba nascerà a giugno e per il momento la conduttrice 43enne ha dichiarato di aver preso tra i 5 e i 6 Kg.

Eleonora Daniele ha inoltre affermato che non avrebbe più pensato di riuscire ad avere un figlio, tra i tantissimi impegni lavorativi, ma alla fine il miracolo è avvenuto. Da sempre inoltre la conduttrice ha raccontato a Mara Venier di aver pensato, nel caso di una femmina, di dare il nome a sua figlia della sua nonna materna, alla quale era molto legata. E così sarà, la piccola si chiamerà infatti Carlotta. Il matrimonio della Daniele con Giulio è inoltre arrivato dopo 16 anni di fidanzamento e 5 di convivenza eppure Eleonora ha raccontato di essere stata emozionatissima al suo ingresso in chiesa e di essersi calmata solo in un secondo momento, quando il futuro marito le ha detto, guardandola: “Sei bellissima”.