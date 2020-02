Coronavirus rimborsi Italo per rinuncia al viaggio

Rimborsi di Italo per chi rinuncia al viaggio: le condizioni

Il Coronavirus spaventa e taglia in due l’Italia. Da una parte il Nord in quarantena, dall’altra il Centro e il Sud che prova a condurre una vita normale, sebbene l’enorme apprensione che lega tutto il Paese. E chi in questo periodo doveva andare nelle regioni del settentrione preferisce rinunciare al viaggio, anche perché moltissime attività lavorative sono sospese o in smart working. Italo ha annunciato che tutti coloro che rinunciano al viaggio avranno diritto al rimborso.

Lo stesso ha fatto Trenitalia la quale ha annunciato, già nella giornata di ieri, che i viaggiatori che rinunciano al viaggio hanno diritto al rimborso. Anche altri operatori turistici accogliendo le direttive del Consiglio dei Ministri hanno assicurato il rimborso del viaggio. Ciò è indispensabile anche perché purtroppo si stanno verificando blocchi imprevisti: come quello accaduto stamane a Mauritius quando i passeggeri di origine Lombarda e Veneta non sono stati fatti scendere e sono dovuti tornare in Italia.

Come avere il rimborso di Italo e come funziona

In seguito all’epidemia di Coronavirus in Italia che si sta cercando di contenere Italo ha annunciato delle modalità straordinarie per la disinfezione dei treni. Verrà fatta una pulizia ulteriore e continua dei convogli e il personale di bordo sarà munito di mascherine, guanti e disinfettante per le mani.

Il rimborso di Italo è per tutti i biglietti acquisti entro il 23 febbraio 2020 incluso per viaggi da effettuarsi tra il 24 febbraio e il 1 marzo incluso. Sono rimborsabili tutti i viaggi da e per le zone del Nord Italia. Escluse dal rimborso tutte le tratte che non comprendono le regioni settentrionali, ossia Salerno, Napoli, Roma e Firenze.

Il rimborso sarà pari al 100% del costo del biglietto e sarà sotto forma di voucher. Questo voucher sarà spendibile entro il 31/7/2020 per tutte le tratte disponibili di Italo.

Per avere il rimborso bisogna prima dell’orario di partenza del proprio treno fare richiesta tramite il call center di Italo o mandare una mail a [email protected] con oggetto il codice del biglietto. Entro 30 giorni vi verrà consegnato il voucher.