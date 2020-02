Sposa il compagno morente: lacrime davanti ai 7 figli

Una donna britannica sposa il compagno morente con cui ha vissuto per 12 anni: lacrime sull’altare davanti ai loro sette figli.

A Alan Birch, del Wirral, è stato detto che ha mesi da vivere dopo che gli è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla bocca – ma ha deciso di sposare la suo partner da 12 anni, Debbie McDonough.

La sposa piange mentre sposa il fidanzato morente di fronte ai loro sette figli. La notizie viene rilanciata dai tabloid inglesi.

La tragica vicenda della donna che sposa il compagno morente

Un padre a cui sono stati dati mesi di vita ha sposato la sua compagna di lunga data di fronte ai suoi sette figli e oltre 150 ospiti. Alan Birch, del Wirral, che non beve e non fuma, ha scoperto il cancro poco più di un anno fa. La coppia è stata accolta da due sosia di Stanlio e Ollio all’arrivo in chiesa. Successivamente, i 2 hanno fatto un giro di circa mezz’ora in elicottero. Tanti i momenti di commozione durante la cerimonia, con la neo sposa che ha pianto di fronte al compagno morente al momento dello scambio degli anelli.

Alan ha dovuto sedersi durante la cerimonia perché la malattia lo ha reso molto debole. Joe Hague, che era il fotografo del matrimonio, ha dichiarato: “È stata una bella giornata. Tutti erano ottimisti, anche se era stato triste perché Alan era così debole”. I medici hanno detto ad Alan che il cancro è terminale e che non c’è nient’altro che possano fare per lui. L’uomo ha già subito il trapianto della lingua che gli permette ancora di comunicare.