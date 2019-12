Matrimonio rovinato, il gesto romantico della sposa finisce in modo tragico

Volevano che il loro matrimonio fosse il più romantico possibile, ma quando sono usciti dalla chiesa per fare volare due colombi qualcosa è andato storto.

Per una coppia che si ama non c’è nulla di maggiormente romantico che un matrimonio, un giorno che deve e sarà ricordato per tutto il resto della loro vita come il momento in cui hanno ufficializzato la volontà di stare insieme per sempre. Proprio perché si tratta di un giorno simbolico in quanto passaggio duraturo alla vita in coppia, spesso le spose desiderano che tutto sia perfetto. Le future mogli organizzano lo sposalizio con cura maniacale, affinché ogni tassello sia al proprio posto e tutto, dalla cerimonia al ricevimento risulti impeccabile.

Una coppia britannica aveva organizzato il proprio matrimonio in modo tale che tutto risultasse il più romantico possibile. Finita la cerimonia in Chiesa gli invitati li hanno attesi con il classico riso in mano e lo hanno lanciato sopra le loro teste. Prima di andare al locale, però, i due sposi si sono fermati davanti alla chiesa e si sono preparati per un lancio che simboleggiasse il volo intrapreso dal loro amore.

Matrimonio rovinato, il gesto romantico della sposa si conclude in malo modo

Wait for the magic moment 😂😂 pic.twitter.com/t5KY6mZWv5 — 🌹𝓵𝓪𝓾𝓻𝓲𝓮🌹 (@Laurie__Jane) 26 dicembre 2019

Davanti alla folla festante i due innamorati hanno preso in mano due colombi bianchi, hanno fatto il count down e li hanno lasciati andare, ma non tutto è andato per il verso giusto. La colomba in mano allo sposo è volata verso il cielo e la libertà, mentre quella in mano alla sposa è caduto a terra senza fare il minimo movimento. La scena è stata ripresa da uno degli invitati e postata su Twitter. In pochissimo tempo il gesto romantico finito in tragedia è diventato virale ed è stato commentato migliaia di volte.