Flavia, chi è la bambina di 11 anni che si è ribellata al bullismo – VIDEO

Chi è Flavia, la bambina di 11 anni che si è ribellata al bullismo, scrivendo una lettera a una sua coetanea che provava a sopraffarla.

La storia di Flavia ha fatto il giro d’Italia nei giorni scorsi ed è una vicenda importante, che segna un passo decisivo nella lotta al bullismo.

La ragazzina di Cremona, che ha 11 anni, ha scritto infatti una lettera alla sua coetanea che la bullizzava, ringraziandola “perché ogni tua azione mi dà una carica e una grinta tali, che impiego nello sport con ottimi risultati”.

La lettera di Flavia, bambina vittima di bullismo

Queste le parole rivolte alla “cara bulla” da Flavia, la coraggiosa coetanea: “È dall’inizio dell’anno scolastico che mi ricopri di insulti pesanti, occhiatacce a tutte le ore del mattino, parole volgari sussurrate all’orecchio, nella tua vana speranza di una mia reazione incontrollata”. Invece, “io non reagisco alla violenza con altra violenza, verbale o fisica che sia”.

La ragazzina denuncia che la coetanea per San Valentino le ha fatto trovare “bigliettini in cui non vedi l’ora di vedermi morta, bigliettini in cui esprimi il tuo sentimento di gioia nel giorno del mio funerale, che secondo i tuoi calcoli, sarà tra poche settimane”. Quindi conclude la lettera: “Mai riuscirai a spegnere la mia luce e la mia voglia di vivere. Mai”. Flavia esprime infine “affetto e compassione”.