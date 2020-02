Peschiera, trovato scheletro | appartiene a uomo morto da mesi

Due cercatori di funghi trovano uno scheletro a Peschiera. Una indagine sui resti umani svela l’identità della vittima ed i suoi ultimi mesi di vita.

Appartiene ad una persona sparita da svariati mesi e morta da altrettanto tempo lo scheletro ritrovato a Peschiera. Il luogo esatto del reperimento di questi resti umani è Cascina Brusada, con la vittima già identificata. Di lui si sapeva che l’ultimo avvistamento risaliva ad una visita in ospedale avvenuta pochi mesi fa, ad ottobre del 2019.

LEGGI ANCHE –> Resti umani | scheletri e teschi su barca fantasma | secondo caso in un mese

Era stato ricoverato ma dopo essere stato dimesso, di lui si erano perse le tracce. Ad accorgersi dello scheletro a Peschiera due cercatori di funghi. I due erano in giro in una zona di campagna quando hanno notato il corpo, nel pomeriggio di martedì 18 febbraio 2020. Le spoglie di questa persona, 63 anni, versavano in un avanzato stato di decomposizione. Parecchie ossa risultavano ben visibili. Subito i due hanno allertato le forze dell’ordine, attorno alle ore 15:30.

LEGGI ANCHE –> Squalo mangia uomo | trovata mano con fede nuziale nello stomaco

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Scheletro Peschiera, la vittima morta da mesi

Il corpo si trovava all’interno di una cascina abbandonata. Il fatto di potervi avere libero accesso ha spinto i due uomini ad entrare per curiosare. Mai però si sarebbero aspettati di stare al cospetto di un cadavere. Nel breve volgere di pochi istanti il luogo ha visto la presenza dei carabinieri facenti parte della compagnia di San Donato Milanese, in provincia di Milano. La vittima era originaria della Sardegna e pare proprio che si fosse stabilito lì, dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. La cascina sorge in un luogo isolato in aperta campagna, lontano dal centro abitato. Il decesso, stando al cattivo stato del cadavere, potrebbe risalire proprio ad ottobre o a novembre del 2019. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro del corpo e lo svolgimento di un esame autoptico. Si pensa comunque ad una morte per cause naturali.

LEGGI ANCHE –> Corpo in congelatore | moglie tiene il marito in questo modo per 11 anni