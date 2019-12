Rinvenuti alcuni resti umani e cadaveri in stato di decomposizione molto avanzato. È la seconda volta nel giro di un mese, la spiegazione mette i brividi.

Trovati dei resti umani su di una imbarcazione alla deriva. Fonti locali dell’isola di Sado, in Giappone, riferiscono della macabra scoperta, con un relitto giunto nel porto locale trascinato dalla corrente dell’Oceano Pacifico. A bordo c’erano teschi e scheletri. Ma ciò che colpisce ulteriormente è che una situazione pressoché identica aveva già avuto luogo appena un mese fa, a fine novembre. Anche in quella circostanza un’altra barca senza nessuna persona viva a bordo e con diversi resti umani trovati un pò ovunque aveva fatto capolino allo stesso modo. Più nel dettaglio di quanto successo ieri, il ritrovamento consiste in cinque scheletri e due teschi. Quest’ultimi del tutto privi dei rispettivi corpi. Le forze dell’ordine del Giappone sono al lavoro per cercare di fornire una spiegazione a questo eventi. Purtroppo sembra che non sarà neanche possibile dare una identità a quelle persone.

Resti umani, la possibile macabra spiegazione

Infatti il processo di decomposizione è andato avanti troppo a lungo, rendendo pressoché impossibile il poter procedere in tal senso. Ci sono comunque indizi che lasciano pensare che la barca, di dimensioni molto contenute, debba essere salpata dalla Corea del Nord. E che le persone a bordo stessero cercando di scappare dal locale regime, magari perché dissidenti del dittatore Kim Jong-Un. O peggio ancora, che sia proprio il regime a condannare a morte le persone non gradite, intrappolandole a bordo di rottami galleggianti per poi disperderli nello sconfinato e fatale spazio del Mar del Giappone.

