Achille Lauro: l’ultima provocazione e le polemiche – VIDEO

L’ultima provocazione di Achille Lauro scatena molte polemiche: il cantante inscena su Instagram La Pietà di Michelangelo, poi il post.

Dopo le performance sanremesi, Achille Lauro torna a far discutere: in un video pubblicato ieri sera il cantante di Me Ne Frego ed Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, hanno inscenato La Pietà di Michelangelo.

Il tutto è accompagnato da una didascalia che fa pensare che il cantante oggi presenterà Immortale Tour. Laura Pausini ha applaudito alla trovata del cantante e scrive: “My lovely Lauro. Noi siamo i Lauri, solo noi. Dal primo giorno sono una fan”.

Nella didascalia che accompagna la foto, Achille Lauro scrive: “Il mio tempo è compiuto. Quello che sono stato non sarò più. Quello che ero morirà con me. Ho vissuto chiedendo aiuto attraverso le mie preghiere. Le mie preghiere sono diventate poesie. Le mie poesie sono diventate canzoni. Le mie canzoni sono diventate opere che, come passi di un vangelo, inneggiano all’essere liberi. Non è più tempo di sopravvivere come una volta. È tempo di morire ora per rinascere in una nuova identità”.

“Gli ho fatto una croce in fronte perché dio è stato buono con noi” – scrive ancora – “L’ho ricoperto di glitter, perché tornasse a splendere di luce propria. Gli ho ripetuto quelle vecchie parole:

“Dio disse: è il momento di risorgere su questo palco’”. La provocazione ha ovviamente scatenato anche molte polemiche.