Sanremo 2020, bacio Boss Doms e Achille Lauro: la risposta della moglie

Il Festival di Sanremo è terminato con la vittoria di Diodato, ma nella puntata finale ci sono state ancora polemiche come il bacio tra Boss Doms e Achille Lauro

Tutto finito: il Festival di Sanremo ha celebrato Diodato con la vittoria nella puntata finale, che ha visto sempre diverse polemiche. Come il bacio tra il chitarrista, Boss Doms, ed Achille Lauro. Il produttore romano è sposato con Valentina ed ha avuto anche una figlia di nome Mina nata pochi giorni fa. La stessa moglie dell’artista ha voluto subito mettere a tacere le polemiche che vedrebbe una possibile relazione in segreto di suo marito con Achille, che sarebbe il suo più grande amico.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2020 | Achille Lauro bacia in bocca Boss Doms sul palco dell’Ariston



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo 2020, la replica della moglie di Boss Doms

Subito è arrivata la risposta della moglie del grande amico di Achille Lauro, Valentina Pegorer, dopo il bacio tra i due: “Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?’. Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? Grazie Edoardo, non potresti essere che tu”.