Non ha deluso il suo pubblico innamorato Achille Lauro, che per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 ha scelto un outfit da Regina Elisabetta I, ovviamente firmato Gucci. Durante la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, Achille ha baciato in bocca il chitarrista Boss Doms. Non è il primo bacio di questa sera: pochi minuti fa anche il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, ha baciato in bocca Mara Venier.

