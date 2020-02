Uomini e Donne, decisione a sorpresa: sospeso il Trono Classico

Decisione a sorpresa: il trono classico di Uomini e Donne sarebbe stato sospeso definitivamente, cosa c’è dietro questa scelta, i motivi.

Brutte notizie in arrivo per i fan della trasmissione Uomini e Donne, in onda su Canale 5. A quanto pare, il Trono Classico potrebbe essere stato sospeso definitivamente.

Ad avvantaggiarsi di questa decisione a sorpresa dovrebbe essere il Trono Over, che peraltro sembra già da adesso molto più seguito. Resta il fatto che ci sono molte cose da chiarire.

Cosa accade al Trono Classico di Uomini e Donne?

Negli anni, il Trono Over ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori, e giorno dopo giorno le vicende delle Dame e dei Cavalieri hanno sostituito quelle di tronisti e corteggiatrici. Così, le puntate si sono ridotte e oggi addirittura ce n’è una a settimana. Non solo. Da ormai diversi giorni, le nuove puntate non vanno in onda, nonostante siano ben quattro le registrazioni già effettuate. Adesso una pagina Instagram legata al programma annuncia: “Il trono classico è stato sospeso momentaneamente. Si continua a registrare (come oggi), ma probabilmente le puntate saranno mandate in onda tutte insieme”.

Non è del tutto chiara la veridicità di questa notizia, ma gli ascolti del dating show hanno subito un netto calo, soprattutto nella versione classica. In questi ultimi mesi, non sembrano esserci storie in grado di coinvolgere i telespettatori, come invece accade ancora per il Trono Over. Per cui arriva questa decisione a sorpresa. O meglio, potrebbe arrivare, perché – come abbiamo visto – si tratta al momento solo di voci e anzi dovrebbe andare presto in onda la puntata in cui viene presentata Giovanna Abate, la nuova tronista.