Stupro di gruppo | branco di minorenni violenta ragazzina di 10 anni

Diversi minorenni hanno compiuto uno stupro di gruppo in maniera orribile. Gli insensibili minorenni violentano a turno una ragazzina di 10 anni.

Uno stupro di gruppo con vittima una bambina di soli 10 anni. È quanto di orribile scoperto dai genitori della piccola. Sotto accusa altri sei minorenni che hanno ripreso il tutto con i rispettivi smartphone.

Il branco ha agito indisturbato all’interno di uno scantinato, dove uno alla volta i suoi componenti hanno sottoposto a stupro di gruppo la povera adolescente. Tutti loro l’hanno accerchiata per poi costringerla a seguirli. La mamma ed il padre della ragazzina hanno denunciato il tutto alla polizia, che sta portando avanti le relative indagini unitamente alla Procura di Napoli ed al Tribunale dei minori. La vicenda è accaduta in una località di provincia non specificata. In due circostanze la ragazzina avrebbe subito violenze nel 2019, prima ad agosto e poi a dicembre.

Stupro di gruppo, il filmato sequestrato è una prova decisiva

I colpevoli, per ora ancora presunti – ma sembrano esserci pochi dubbi sulla loro colpevolezza – hanno tutti una età compresa tra gli 11 ed i 14 anni. Del resto proprio le immagini estrapolate degli smartphone di alcuni di loro, indirizzano le indagini verso una certa direzione. Gli inquirenti hanno anche compiuto le dovute verifiche del caso sugli esami medici svolti sulla ragazzina. Alcuni dei membri del branco si dicono del tutto estranei alla vicenda e si difendono dicendo di non comparire nelle immagini ora a disposizione delle forze dell’ordine. La polizia continua ad indagare. Per i minori di 14 anni vige comunque la non punibilità per legge.

