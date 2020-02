Teresanna Pugliese, chi è il marito Giovanni Gentile: età, lavoro, curiosità

Giovanni Gentile è la dolce metà di Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dal 2018 Giovanni Gentile è felicemente sposato con Teresanna Pugliese, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, che lo ha reso papà del piccolo Francesco, nato nel 2015. Sul suo conto le informazioni non sono moltissime, visto che è un tipo piuttosto riservato. Non ha neppure un profilo Instagram personale, ma compare spesso in quello della Pugliese. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Giovanni Gentile

Giovanni Gentile è un imprenditore nato in una famiglia molto conosciuta di Napoli che si occupa di smaltimento rifiuti, demolizioni e bonifiche. Non si sa esattamente quanti anni abbia, ma dalle foto si direbbe che sia un uomo più o meno coetaneo della sua dolce metà. Lui e Teresanna Pugliese si sono sposati nel 2018 a Santa Maria Capua Vetere, dopo che lui le ha chiesto la mano con uno spettacolare flash mob.

Il piccolo Francesco, nato nel 2015, porta il nome del padre di Giovanni. “La mia vita non è andata sempre liscia, per tutti ci sono le prove, e le mie le ho affrontate tutte – ha detto Teresanna -. Questa è stata la mia prima storia in cui sono stata amata realmente e dove ci sono stati progetti concreti”. Una storia nata dopo che la modella aveva chiuso la relazione con Francesco Monte, conosciuto a Uomini e Donne.

“Giovanni è arrivato all’improvviso – ha aggiunto Teresanna -, è stato un fulmine a ciel sereno e con lui ogni giorno è ancora bello come il primo. Incontrarlo è stata una svolta per entrambi. Lo vedo e me ne rendo conto da come mi guarda e mi parla. Quando ci siamo incontrati, uscivo da un periodo buio per la fine della storia con Francesco. Portavo i segni, la delusione di quella relazione: non è stata una scelta leggera per me quella di lasciare Francesco e rinunciare a lui, ma il peggio ormai era passato ed ero pronta a concentrarmi su di me”.

