Teresanna Pugliese, chi è: età, carriera e vita privata della gieffina

Teresanna Pugliese, chi è la partecipante del Grande Fratello Vip, cosa fa la ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne.

Teresanna Pugliese ha 33 anni ed è originaria di Napoli, figlia di un’attrice partenopea: Paola Liguori. La sua infanzia è stata abbastanza difficile, la madre è scappata di casa insieme a Teresanna e ai suoi fratelli. A causa delle penose condizioni economiche i ragazzi sono cresciuti in un convento, fino all’adolescenza e si sono ricongiunti con la madre quando questa ha trovato un nuovo compagno.

La carriera nello spettacolo

Teresanna Pugliese ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice di Uomini e Donne. Da corteggiatrice per Samuele Nardi, a tronista e poi nuovamente corteggiatrice di Francesco Monte. Ha lavorato anche come ragazza immagine, pr nei locali della movida napoletana e segretaria. Oggi è influencer, ospite e opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, ma soprattutto mamma del piccolo Francesco, avuto dal marito Giovanni nel 2015.

La vita amorosa

Tra i molti flirt che le sono stati attribuiti, c’è stato quello con il tronista Samuele Nardi, il quale l’aveva scelta alla fine della trasmissione televisiva, ma è stato rifiutato dalla bella napoletana. Come tronista è stata corteggiata da Antonio Passarelli e Francesco Monte. Con il primo è stata solo pochi mesi, mentre è stata legata a Francesco per oltre un anno e mezzo. La storia sembra essere finita a causa del presunto tradimento di Monte con Cecilia Rodriguez. Il matrimonio con Giovanni Gentile, invece, è stato nel 2018, andato in onda in diretta tv su Pomeriggio Cinque.

Teresanna è entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante la dodicesima puntata, insieme a Patrizia Rossetti. Nella casa, è presente anche un’altra ex di Francesco Monte: Paola Di Benedetto.

