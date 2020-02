Francesco Moser, chi è Carla Merz: moglie dell’ex ciclista

Chi è Carla Merz, moglie dell’ex ciclista Francesco Moser e suocera di Cecilia Rodriguez: cosa sappiamo sulla mamma di Ignazio.

Carla Merz è la moglie di Francesco Moser il campione di ciclismo noto anche come Sceriffo. La coppia è molto gelosa della propria vita privata e per questo motivo non si conoscono molti dettagli sulla famiglia Moser.

La coppia si è sposata il 7 dicembre 1980, sono nati i tre figli Francesca, Carlo e il più famoso Ignazio, in questi anni sempre più al centro del gossip nazionale. Il giovane infatti è il compagno di Cecilia Rodriguez.

Carla Merz, il marito Francesco Moser e il rapporto con Cecilia e Ignazio

La moglie di Francesco Moser è stata sempre molto lontana dal gossip. Nonostante questo, qualche tempo fa, si era parlato di una separazione dei due coniugi, una voce mai confermata ma che significherebbe che dopo quasi 40 anni di matrimonio nella coppia qualcosa si sarebbe rotto.

Marito e moglie, a quanto pare, non hanno accettato all’inizio di buon grado le scelte del figlio Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Lo ha detto il giovane al quotidiano ‘Il Giornale’: “Inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato un mio equilibrio, hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente. L’unico consiglio che mi dà è quello di rimanere con i piedi ben saldi per terra”.