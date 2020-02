Mauro Iandolo: chi è il performer della lingua dei segni

Chi è Mauro Iandolo, il performer della lingua dei segni salito sul palco del Festival di Sanremo insieme alla band Le Vibrazioni.

Figlio udente di genitori non udenti, Mauro Iandolo è diventato famoso grazie alla sua apparizione al Festival di Sanremo. Infatti, è salito sul palco dell’Ariston insieme alla band Le Vibrazioni.

Si è trattato di un messaggio davvero molto importante: la sua capacità di “cantare con i segni” è testimonianza di come la musica possa davvero essere universale.

Cosa c’è da sapere su Mauro Iandolo

Non è la prima volta che Mauro Iandolo si cimenta su grandi palcoscenici in questa specialissima attività. Ha portato infatti avanti l’esecuzione in LIS di brani di musica popolare all’Auditorium Parco della Musica, a Roma. Nativo di Nettuno, ha espresso in LIS il discorso tenuto da Papa Francesco in ricordo dei caduti americani nella Seconda guerra mondiale nella sua città Natale.

In un’intervista all’agenzia Agi, ha spiegato: “Le Vibrazioni mi hanno fatto la proposta ed è stata una bella proposta, ho chiesto di avere la possibilità di lavorare sul brano. Non dimentichiamo che le canzoni sono ricche di metafore e vanno sciolte per la categoria dei non udenti. Appena mi sono messo al lavoro sul brano è nata subito questa sintonia. È nata da sola, sembrava un brano scritto per me…”. Ora, grazie a lui e alla scelta della band guidata da Francesco Sarcina, in Italia tutti conoscono questo specialissimo linguaggio.