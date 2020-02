Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni, quest’anno in gara al Festival di Sanremo 2020 con ‘Dov’è’, dichiara a Detto Fatto, di essere single.

Francesco Sarcina è molto impegnato in questi giorni con la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, dov’è in gara con Le Vibrazioni e la canzone ‘Dov’è‘.

In questa fitta agenda di impegni, il frontman ha trovato il tempo per andare a Detto Fatto su Rai 2. Si è detto incredibilmente soddisfatto per la momentanea prima posizione che ha occupato la band nella classifica del Festival di Sanremo 2020, ottenuta nella prima serata.

Francesco Sarcina, la vita privata del frontman de Le Vibrazioni

Jonathan Kashanian ha commentato la performance e il look del cantante e ne ha approfittato per fargli una domanda spinosa: “Sei single sì o no?”. La domanda ha fatto trattenere il fiato al pubblico nello studio di Detto Fatto, ma Francesco Sarcina non si è lasciato spaventare. “Non si può ovviare da queste cose nel senso che si dicono tante cavolate in giro. Sì, sono single”. Il cantante ha portato con sé la figlia Nina, di 4 anni, nata dalla storia d’amore con Clizia Incorvaia che, attualmente, ricordiamo è nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi salta nella tempia, è logorroica ed è questo il bello”, così il cantante parla della sua ex moglie, con la quale il rapporto è finito in modo brusco nel 2019. I due avevano già avuto un periodo di crisi all’inizio dell’anno, ma poi durante l’estate, Clizia ha deciso di terminare definitivamente la loro storia. I due si erano conosciuti nel locale del cantante, lo Zog, quando Clizia era ancora fidanzata. Tra i due era scattato il colpo di fulmine e dopo soli sei mesi erano già andati a convivere. Insieme hanno anche partecipato alla quinta edizione di Pechino Express.

