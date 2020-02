Conosciamo meglio la storia de Le Vibrazioni: ecco tutte le curiosità sulla carriera del gruppo musicale nato a Milano con Sarcina frontman

Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock italiano nato a Milano nel 1999. Formato dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina; il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. Per un periodo è stato presente anche Emanuele Gardossi, sostituito poi da Castellani. Il gruppo inizia a suonare nei locali milanesi, fino all’esordio nel 2003 con il singolo Dedicato a te, certificato disco di platino dopo poche settimane. Così Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album, Le Vibrazioni, che comprende i singoli In una notte d’estate, Vieni da me, Sono più sereno ed …E se ne va.

Nel 2004 pubblicano un DVD live, Live all’Alcatraz registrato il 27 settembre 2003. Successivamente esce un nuovo singolo, Raggio di sole: poi dopo un anno arriva la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone Ovunque andrò. Poi collaborano al film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, cantando la sigla insieme a Diego Abatantuono. Partecipano al Festivalbar con il brano Angelica. Nel 2012 il gruppo si è preso una pausa per poi tornare dopo ben cinque anni: arriva la nuova partecipazione a Sanremo.

Le Vibrazioni chi sono: le curiosità

Del video di Dedicato a te sono nate diverse parodie di Elio e le Storie Tese e di Frankie hi-nrg mc. Nel 2010 hanno aperto un concerto degli AC/DC a Udine, poi hanno il brano Invocazioni al cielo, inno del Campionato mondiale di calcio 2010 su Sky Sport. Il gruppo Le Vibrazioni possiedono un account ufficiale che vanta più di 85mila follower.