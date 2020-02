Maria De Filippi: “Ho tante paure, ma una è la è più grande di tutte”

“Ho tante paure, ma una è la è più grande di tutte”, la confessione della conduttrice Maria De Filippi in un’intervista a ‘Che tempo che fa’.

Maria De Filippi è senza dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana: ogni suo format pensato per il piccolo schermo, negli anni, si è rivelato un successo e si parla molto di lei.

Di recente, è stata protagonista più o meno indirettamente anche del Festival di Sanremo, in attesa dell’inizio del serale della trasmissione ‘Amici’. Fiorello infatti ha imitato la presentatrice, quindi l’ha chiamata in diretta.

Qual è la paura più grande di Maria De Filippi: la confessione

Un siparietto divertente che ha coinvolto la conduttrice, la quale qualche tempo fa si era confidata nel corso di un’intervista a ‘Che Tempo Che Fa’. In trasmissione, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto una confidenza a Fabio Fazio, che peraltro sul tema l’aveva stuzzicata. La domanda del conduttore è stata diretta: “So che per te è una cosa complicatissima vincere la paura dell’aereo”.

Lei ha risposto: “Sì, ho paura. Una volta non l’avevo. Non ho neanche fatto un volo brutto. Tutt’ad un tratto ho cominciato ad avere paura degli spostamenti. Io ho duemila paure, da piccola per esempio avevo paura del buio”. Chi lo avrebbe mai detto che dietro un’immagine televisiva così solida si nascondessero davvero così tante paure?