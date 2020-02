Fiorello imita Maria De Filippi: il retroscena di Costanzo – VIDEO

Sanremo 2020, Fiorello imita Maria De Filippi: il retroscena di Maurizio Costanzo rivela un dettaglio importante, tutto preparato?

Uno dei momenti clou dell’edizione 2020 di Sanremo è stata senza dubbio l’imitazione di Maria De Filippi messa in scena da Fiorello, con tanto di telefonata in diretta alla diretta interessata.

Un’imitazione annunciata e preparata con cura, che ha fatto sorridere molti, ma la domanda è se fosse tutto organizzato da tempo. A questa domanda ha risposto Maurizio Costanzo, amico dell’imitatore e marito della conduttrice.

Il noto presentatore e giornalista, infatti, è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che va in onda su Rai Radio1, e ha rivelato un dettaglio importante: “Certo che ho visto la scena. È stato bravissimo, loro si erano sentiti la mattina, le aveva solo detto che avrebbe fatta la sua imitazione. Maria era all’estero, io ero a casa da solo e l’ho vista in tv”. La moglie dunque sapeva tutto o quantomeno non è stata chiamata a casa. Maurizio Costanzo promuove il Festival: “Per quanto mi riguarda posso dire che è stato un bel Festival, un festival dell’amicizia: l’amicizia tra Fiorello e Amadeus, quella tra i Ricchi e Poveri che si rimettono insieme”.