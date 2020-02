Jonathan Kashanian, chi è: carriera e curiosità sul personaggio tv

Carriera e curiosità sul personaggio tv Jonathan Kashanian: chi è l’ex gieffino, cosa c’è da sapere dagli esordi fino alla sua vita privata.

Israeliano naturalizzato italiano, Jonathan Kashanian – classe 1981 – è figlio di genitori ebrei iraniani emigrati a Milano quando lui aveva 3 anni appena. Si è fatto conoscere nel 2004 quando partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e vince il reality show.

Da quel momento in poi la sua vita è nel mondo della televisione a tempo pieno: conduce un format sulla moda di All Music, dal 2006 al 2007 è inviato de La vita in diretta e di Festa italiana su Rai 1 e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, per un decennio è ospite fisso di Verissimo.

Cosa c’è da sapere su Jonathan Kashanian

Appare in diverse trasmissioni condotte da Piero Chiambretti, quindi in un paio di pellicole. Torna al Reality Show, stavolta partecipando nel 2018 all’Isola dei Famosi: arriva quinto. Da settembre 2019 partecipa come tutor al programma Detto Fatto, in onda su Rai 2. Nello stesso periodo, partecipa come opinionista a ‘Vieni da me’ ed è conduttore radiofonico.

Ospite di Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ l’ex gieffino ha spiegato di non amare troppo parlare della sua vita privata, sottolineando: “Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c’è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico”. Di recente, si è parlato di una sua possibile relazione con Bianca Atzei.