Barbara D’urso, incidente nel deserto con Jonathan Kashanian

Incidente in vacanza per Barbara D’Urso: la conduttrice si trovava nel deserto insieme a Jonathan Kashanian quando, dopo aver preso una duna a velocità troppo alta il mezzo si è rotto lasciandoli a piedi.

In questo inizio 2020 non solo Chiara Ferragni e famiglia si stanno godendo le dune ed il caldo di Dubai quando in Italia è pieno inverno. Nella splendida città araba, infatti, c’è pure la conduttrice di Canale 5 Barbara D’Urso. La regina dei programmi di intrattenimento leggero, sta passando le sue vacanze insieme ad amici, tra cui il tutor di ‘Detto Fatto’ Jonathan Kashanian.

I due sono amici da tempo e ieri sera stavano facendo un giro per il deserto a bordo di una dune buggy, ma non tutto è andato come sarebbe dovuto. Ad un tratto, infatti, il mezzo sul quale stavano viaggiando si è rotto ed i due si sono ritrovati in mezzo al deserto senza idea di come fare a tornare alla stanza d’albergo.

Barbara D’urso accusa Jonathan per l’incidente: “Il cretino andava troppo veloce”

A darci informazioni su quanto accaduto è la stessa conduttrice di ‘Pomeriggio 5‘ che subito dopo che l’auto si è fermata ha imbracciato lo smartphone ed ha cominciato a riprendere, per altro con l’intento di mettere tutto in una stories di Instagram. Il video si apre con la D’Urso che dice: “Sei un cretino, ti ho detto di non andare così forte. Siamo a piedi al buio nel deserto e nessuno ci viene a prendere. I miei figli devono sapere…”.

Il tono di Barbara, però, non è nervoso e Jonathan, nel vederla filmare la prende a ridere. Poco dopo chiama i soccorsi e per ingannare l’attesa mangia una banana, affermando “Potassio”. In una seconda stories, la D’urso aggiunge: “Il cretino, il cretino, guidava la macchina, dove sta? E’ riuscito a rompere la macchina… e per i miei figli devono sapere quello che hai fatto”.