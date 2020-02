Voli low cost per la Festa della Donna 2020: per un weekend...

Voli low cost per la Festa della Donna 2020: dove andare a festeggiare con le amiche. Le offerte da non perdere per un weekend di fuga.

Archiviato il weekend di San Valentino, la prossima occasione o “scusa” per un viaggio è la Festa della Donna (o Giornata Internazionale della Donna a voler essere corretti). Una ricorrenza importante di riflessione ma anche un momento da prendersi per se stesse e per le amiche, magari organizzando un bel viaggio. E quale opportunità migliore di approfittare del weekend? L’8 marzo, giorno in cui si celebrano le donne di tutto il mondo, cade quest’anno di domenica offrendo dunque l’occasione per partire per un bel weekend, che sia una città d’arte italiana o una capitale europea.

Le offerte non mancano basta scegliere solo la propria meta preferita, per un viaggio con le amiche da dedicare allo shopping, alla cultura, all’arte e al divertimento. Ecco alcuni suggerimenti sulle destinazioni più belle ed economiche, con i voli low cost per la Festa della Donna.

Voli low cost per la Festa della Donna 2020: dove andare con le amiche

C’è sempre un valido motivo per partire per un weekend di viaggio in una bella città, in Italia o in Europa. Se si tratta, poi, di partire con le amiche è ancora meglio. Quest’anno l’occasione è data dalla Festa della Donna dell’8 marzo che è una domenica. Un’occasione di cui approfittare, a maggior ragione se sono disponibili offerte di voli low cost. Quelli che vi segnaliamo qui.

Di seguito trovate l’elenco dei migliori voli low cost dal portale Skyskanner, specializzato nella ricerca delle migliori occasioni di voli dalle compagnie aeree e da altri siti di viaggio. I voli sono per partire nel weekend dell’8 marzo. Le offerte di Skyscanner che vi riportiamo riguardano voli diretti, andata e ritorno, verso destinazioni italiane ed europee. I voli in offerta sono per una coppia di persone (posti ancora disponibili in aereo), con partenza venerdì 6 marzo e ritorno domenica 8 marzo 2020, un viaggio di tre giorni e due notti. Una durata ideale per la fuga di un weekend e un citybreak.

Ricordiamo, inoltre, che le tariffe dei voli in offerta sono indicate a persona e possono essere soggette a variazioni dell’ultimo minuto, a seconda delle disponibilità. Per essere sicuri e avere maggiori informazioni sui prezzi dei biglietti e sulle altre condizioni di viaggio, vi consigliamo di contattate sempre le compagnie aeree o i tour operator che propongono le promozioni, prima di prendere qualunque decisione.

Ecco le migliori offerte di voli low cost per il weekend della Festa della Donna 2020, per viaggiare in Italia e in Europa.

Voli per l’Italia

Per Roma

Da Bari a Fiumicino con Ryanair da 35 euro

Da Brindisi a Fiumicino con Ryanair da 54 euro

Da Palermo a Fiumicino con Ryanair da 63 euro

Da Bologna a Fiumicino con Alitalia da 65 euro

Da Torino a Fiumicino con Alitalia da 65 euro

Da Venezia Marco Polo a Fiumicino con Alitalia da 66 euro

Da Catania a Fiumicino con Alitalia da 77 euro

Da Trapani a Fiumicino con Alitalia da 91 euro

Da Milano Linate a Fiumicino con Alitalia da 108 euro

Per Venezia

Da Napoli a Treviso (ritorno da Marco Polo) con Ryanair e EasyJet da 35 euro

Da Bari a Marco Polo con Volotea e EasyJet da 53 euro

Da Palermo a Treviso (ritorno da Marco Polo) con Ryanair e Volotea da 87 euro

Da Cagliari a Marco Polo con EasyJet da 55 euro

Da Catania a Marco Polo con EasyJet da 59 euro

Da Roma Fiumicino a Marco Polo con Alitalia da 66 euro

Per Napoli

Da Venezia Marco Polo (ritorno a Treviso) con EasyJet e Ryanair da 49 euro

Da Palermo con Volotea e EasyJet da 63 euro

Da Roma Fiumicino con Alitalia da 63 euro

Da Catania con EasyJet e Volotea da 70 euro

Da Milano Linate con Alitalia da 100 euro

Da Verona con Volotea da 116 euro

Da Torino con Blue Air ed Alitalia da 131 euro

Voli per l’Europa

Per Londra

Da Milano Bergamo a Southend con Ryanair da 18 euro

Da Venezia Marco Polo a Stansted con Ryanair da 26 euro

Da Roma Ciampino a Stansted con Ryanair da 42 euro

Da Perugia a Stansted con Ryanair da 51 euro

Da Torino a Gatwick (ritorno da Stansted) con British Airways e Ryanair da 59 euro

Da Napoli a Stansted (ritorno da Gatewick) con Ryanair ed EasyJet da 65 euro

Da Pisa a Stansted con Ryanair da 68 euro

Da Cagliari a Stansted con Ryanair da 68 euro

Da Verona a Gatwick con EasyJet e Bristish Airways da 71 euro

Da Palermo a Stansted con Ryanair da 74 euro

Per Berlino

Da Milano Malpensa a Tegel con Ryanair da 40 euro

Da Venezia Marco Polo a Tegel (ritorno da Schoenefeld a Treviso) con EasyJet e Ryanair da 57 euro

Da Napoli a Tegel con Ryanair da 69 euro

Da Catania a Schoenefeld con Ryanair da 76 euro

Da Roma Fiumicino a Tegel con EasyJet da 120 euro

Da Bologna a Schoenefeld con Ryanair da 125 euro

Da Pisa a Schoenefeld con Ryanair da 143 euro

Per Bruxelles