B&B Day 2020: una notte gratis nei bed and breakfast italiani a marzo. Tutto quello che bisogna sapere.



Torna l’iniziativa di successo B&B Day, che prevede una notte di soggiorno gratis su due in un bed and breakfast italiano nel primo sabato di marzo. Il B&B Day 2020 si terrà dunque nel weekend di sabato 7 marzo. Chi prenota due notti in un B&B italiano avrà diritto a una gratuita, nel giorno precedente o seguente (venerdì o domenica).

L’iniziativa, che si svolge in Italia dal 2007, ha riscontrato negli anni un crescente successo di pubblico. Il soggiorno di un weekend in un bed and breakfast ai primi di marzo è l’occasione per assaporare un primo anticipo di primavera, tempo permettendo e salvo freddi fuori stagione dopo un inverno molto mite. Le strutture presenti in modo diffuso sul territorio italiano garantiscono, poi, un’esperienza straordinaria, tra la bellezza dei luoghi e le attività da fare, dallo sport alla cura del corpo e alla cultura. Così come il non fare assolutamente nulla, ma lasciarsi andare al più totale relax, Un weekend di riposo che segue quello di chiusura dei festeggiamenti per il Carnevale in diverse città italiane.

Ricordiamo poi che domenica 8 marzo è la Festa della Donna. Pertanto l’offerta di una notte gratis in B&B può essere l’occasione per un weekend da trascorrere in coppia o con le amiche.

B&B Day 2020: una notte gratis su due di soggiorno



Il B&B Day 2020 con una notte gratis in un bed and breakfast italiano è in programma per sabato 7 marzo. Chi prenota il soggiorno di un weekend di almeno due notti, venerdì e sabato oppure sabato e domenica avrà diritto a una notte gratis, quella di sabato appunto. L’iniziativa, che si svolge in Italia dal 2007, ha visto crescere negli anni l’adesione di sempre più strutture al B&B Day. Nel motore di ricerca presente sul sito dedicato al B&B Day dovete solo digitare la vostra località preferita per scoprire quali e quante strutture offrono una notte gratis il 7 marzo.

Sono centinaia le località in Italia dove soggiornare pagando solo una notte su due. Dovete fare solo la vostra scelta. Dalla campagna alla montagna (dove potrete avere ancora un weekend da trascorrere sulla neve), al lago, alle città d’arte, ai borghi storici ma anche al mare o alle terme, l’offerta di B&B italiani è vastissima.

Giunto alla quest’anno alla sua quattordicesima edizione, il B&B Day è il modo perfetto per celebrare i tantissimi bed & breakfast presenti sul territorio italiano e offrire ai viaggiatori la possibilità di viaggiare e soprattutto scoprire bellissime località della nostra Italia a prezzi contenuti. Inoltre, come abbiamo accennato, anche un modo per celebrare la Festa della Donna di domenica 8 marzo.

La vastissima offerta di bed and breakfast in Italia comprende strutture anche molto diverse tra loro: dalle piccole case familiari agli appartamenti nei palazzi delle città d’arte, dalle case in pietra nei borghi alle ville nobiliari, dalle case affacciate sul mare a quelle arrampicate sulle montagne, dai casali in campagna alle dimore storiche. Sono veramente moltissime le strutture dove soggiornare, con una grande varietà di offerta nei servizi.

Come abbiamo detto sopra, dovete solo trovare la vostra struttura ideale cercando la località che vi interessa nel motore di ricerca presente sul sito web dedicato all’iniziativa. La ricerca per località può essere fatta per città o paese e anche per regione, se avete in mente di visitare una zona più ampia. Inoltre, potete cercare il vostro bed and breakfast anche selezionando il tema del viaggio, come può essere un weekend sulla neve o uno di totale relax nella tranquillità della campagna. I proprietari di animali domestici hanno anche la possibilità di trovare le strutture cosiddette “pet friendly“, ovvero che ammettono cani e gatti.

Tenete d’occhio, poi, degli eventi in programma nelle varie località italiane, tra festival, spettacoli e mostre da non perdere. Come ad esempio quelli i programma a Parma quest’anno Capitale Italiana della Cultura.

L’offerta, ovviamente, è aperta anche ai turisti stranieri, molti dei quali ne approfitteranno di sicuro.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale del B&B Day: www.bbday.it