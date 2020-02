Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Pago e Licia Nunez: cosa è successo

Ad inizio puntata del Grande Fratello Signorini manda un video di Pago che esprime dubbi sulle storie d’amore di Licia e scoppia una lite.

La puntata del GF Vip è iniziata da un riassunto della settimana difficile di Pago e Serena Enardu. Nelle clip trasmesse si vede il motivo che ha spinto Pago ad infuriarsi con la fidanzata: Serena ha messo un like ad una foto del tentatore per il quale si erano lasciati. Concluso il filmato la Enardu ha spiegato che quel like era non alla persona ma allo shooting fotografico, un risvolto lavorativo per l’ex tentatore del quale avevano parlato durante le settimane a Temptation Island.

Leggi anche ->Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 14 febbraio

Le motivazioni addotte al like non convincono il pubblico e gli altri inquilini della casa, ma Pago spiega di volerle credere, suscitando una reazione di disapprovazione del pubblico in studio. Conclusa questa parte, Alfonso Signorini ha trasmesso una seconda discussione tra Pago e Serena, in cui questi parlano di Licia.

Leggi anche ->Licia Nunez Barbara Eboli | forte critica | “Fingono ed anche male”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello: lite tra Pago e Licia

Nella clip si sente Pago che dice di non essere troppo convinto dalle storie raccontate da Licia nelle scorse settimane. Una volta staccato il video Licia si è confrontata con il coinquilino dicendogli: “Come fai a mettere in dubbio una relazione durata sette anni? Come fai a mettere in dubbio la mia storia con Barbara“. Pago cerca di mitigare il suo pensiero e spiegare che quanto detto è semplicemente una sua opinione e che in quanto tale può essere sbagliata. Ciò nonostante il cantante conferma la propria impressione sui racconti di Licia.