Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 14 febbraio

Stasera in televisione vedremo una puntata del Grande Fratello Vip dedicata all’amore che, in occasione di San Valentino, si svelerà fra sorprese e… litigi: tutte le anticipazioni sulla puntata

Le news sul Grande Fratello Vip appaiono sempre più tinte di rosa, a partire dalla travagliata storia di Serena Enardu e Pago sino a quella nascente fra Paolo e Clizia, veleggiando verso l’armonia ritrovata fra Antonella Elia e il suo compagno.

Il reality inizierà alle ore 21.20, naturalmente su Canale 5.

Vediamo insieme cosa accadrà in questa serata in tv.

Leggi anche –> Pago Serena Enardu | furiosa lite al Grande Fratello Vip 4

San Valentino al Grande Fratello Vip:

Oggi, 14 febbraio, i concorrenti a esprimere i propri sentimenti mostrandosi senza filtro. San Valentino entra nella Casa come un’onda anomala proprio nel momento in cui i coinquilini sembrano essere tutti in un momento un po’ delicato.

Il riavvicinamento fra Pago e Serena ha subito un bello scossone dopo l’entrata del fratello di lui in trasmissione (anche se questo effettivamente non si è accanito tanto contro l’ex tronista quanto contro la dipendenza di Pago dalla Enardu).

La freddezza fra Pedro Settembre e Serena Enardu, durante l’ultima puntata del GF Vip è stata tangibile, ma la vera bomba è scoppiata quando il fratello di Pago ha lasciato la coppia sola.

Le cose sembra si siano appianate, ma secondo i rumors stasera su Canale 5 il GF Vip tirerà fuori un nuovo coniglio dal suo cilindro e… non è detto che si tratterà di una sorpresa piacevole!

Non si procederà oggi all’eliminazione e Serena rimarrà nel limbo assieme a Licia Nunez, altra nominata.

Il sentimento fra Clizia e Paolo sta crescendo in modo inaspettato. C’era stato qualcuno che, però, aveva visto un qualcosa fra i due, ossia Eleonora Giorgi, madre di Paolo.

Le sue parole erano state inequivocabili: “Percepisco un’alchimia interessante, ma si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi”. La sorpresa preparata oggi dal Grande Fratello Vip costringerà i concorrenti a mettere a nudo la propria anima, come San Valentino per tradizione richiede agli innamorati, e tanti saranno i nodi costretti a venire al pettine.