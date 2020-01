Licia Nunez Barbara Eboli | forte critica | “Fingono ed anche male”

Dura accusa alla coppia Licia Nunez Barbara Eboli. È Luca Onestini a dubitare di loro: “Sembrano uscite da ‘Centovetrine’, recitano male il loro copione”.

La coppia Licia Nunez Barbara Eboli desta più di qualche sospetto. La prima sta prendendo parte al ‘Grande Fratello Vip 4’, mentre l’altra l’aspetta da fuori. Le due fanno coppia fissa da un pò di tempo e la partecipazione di Licia al noto reality show di Canale 5 ha rischiato di minare il sentimento reciproco che la lega alla sua Barbara.

Licia e Barbara | il loro bacio in diretta al Grande Fratello Vip | VIDEO

Quest’ultima è entrata apposta nella casa più spiata d’Italia nel corso dell’ultima puntata per avere un confronto con la sua fidanzata. Dopo oltre dieci minuti di dialogo, tutto è finito con un chiarimento condito da abbracci e da un bel bacio finale. Ma questo epilogo non è parso molto sincero. Alcuni utenti infatti ritengono che si tratti solamente di una sceneggiata. Anche Luca Onestini è di questa idea. Sollecitato da Raffaello Tonon, Lo stesso Onestini ha parlato di un “copione mal recitato”.

Licia Nunez Barbara Eboli, per Luca Onestini “è solo un copione recitato male”

Queste le sue parole: “Mi è parso quasi di vedere una puntata di ‘Centovetrine’. Ma con il duo Licia Nunez Barbara Eboli ha dato l’impressione di avere recitato male il copione. Quel momento magari potrà avere emozionato in tanti, ma non me. Non mi ha toccato più di tanto, ho avuto l’idea che si trattasse più di una recita”. Tutto questo avrà delle conseguenze?

