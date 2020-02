Alfonso Signorini | “Ecco il vero motivo della Enardu al GF Vip”

Se Serena Enardu è al ‘Grande Fratello Vip 4’ come concorrente nonostante il no all’apposito televoto c’è un perché, e ce lo svela Alfonso Signorini.

La conduzione di Alfonso Signorini al ‘Grande Fratello Vip 4’ sta riscuotendo degli ottimi riscontri. Il direttore di ‘Chi’ del resto può vantare un buonissimo retaggio televisivo, avendo ricoperto il ruolo di presentatore e soprattutto di opinionista di numerose trasmissioni di Mediaset in passato.

Il 55enne milanese sta gestendo la querelle tra Pago e Serena Enardu in questi giorni, dopo avere invitato la 43enne sarda a confrontarsi con quello che era il suo ex compagno. C’era stato anche un televoto per far decidere agli spettatori del ‘Grande Fratello Vip’ se fare entrare o meno la donna all’interno della casa, come concorrente. L’esito è stato negativo, tutta via Serena si trova attualmente nelle vesti di inquilina, su invito ufficiale della produzione del programma.

Alfonso Signorini: “Pago ha voluto Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4”

Con Pago c’è stato un importante riavvicinamento, anche se i momenti difficili e le relative scenate non mancano. Su questa vicenda lo stesso Alfonso Signorini ha voluto chiarire degli aspetti. E lo ha fatto proprio dalle pagine della rivista che lui stesso dirige. Una lettrice di ‘Chi’ gli chiedeva per quale motivo Serena Enardu fosse entrata nella casa del GF Vip nonostante il ‘no’ palese espresso dall’apposito televoto. “La verità è che è una cosa che ha voluto Pago, perché sentiva il bisogno di confrontarsi con lei subito. Certe storie andrebbero risolte in privato, ma quando i problemi nascono davanti alle telecamere, non ci si pone il problema di affrontarle in pubblico. Ognuno ragiona con la propria testa. Ad ogni modo è una esigenza che ha avvertito Pago”.

