Grande Fratello Vip, colpo a sorpresa per Serena Enardu: il confronto

Lunedì sera, 10 febbraio, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip: colpo di scena per Serena Enardu che incontrerà una persona molto cara a Pago

Tante novità e colpi di scena nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2020. Il conduttore Alfonso Signorini ha svelato ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin alcuni retroscena importanti. In particolar modo, Serena Enardu incontrerà una persona nella casa che conosce molto bene il suo Pago. Ci sarà un confronto tra Miriana Trevisan e la stessa Serena: l’ex valletta di Non è la Rai ha avuto una relazione con Pago ed è la mamma di suo figlio Nicola. La donna ha sempre difeso l’ex marito dal comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu delineano la strategia – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, protagonista Serena Enardu

Lo stesso Signorini, direttore della rivista settimanale Chi, ha rivelato ai microfoni di Verissimo: “Miriana tiene molto a Pago ed al suo equilibrio, ha chiesto di avere questo faccia a faccia perchè non ne può più di vedere Serena con Pago”. Successivamente c’è stato una nuova rivelazione: ci sarà anche l’entrata del fidanzato di Antonella Elia, che pare abbia tradito la concorrente con la sua ex. Ci si aspetta una puntata davvero entusiasmante con la possibilità di improvvisi colpi di scena. Appuntamento a lunedì sera con una nuova puntata scoppiettante di Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.