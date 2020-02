La coppia Pago Serena Enardu viene subito messa alla prova dopo essere tornata insieme all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, che litigio.

Ancora una volta Pago e Serena Enardu hanno avuto modo di prendesi la scena al ‘Grande Fratello Vip 4‘. Lei si è sfogata in lacrime in confessionale svelando di provare dei sensi di colpa verso la famiglia di lui. I rapporti tra la bella sarda ed i parenti del suo compagno non sono buoni. E lei ne ha avuto la riprova con l’ingresso nella casa di Pedro, fratello di Pago. Tra il cantautore e Serena c’è stato un ritorno di fiamma, che i familiari di lui non vedono evidentemente di buon occhio. Anche l’idea di vederla come concorrente al ‘Grande Fratello Vip 4’ non piace alla famiglia Settembre, nonostante la Serena Enardu abbia ribadito più volte di essere ancora innamorata di Pago. “Io penso di non meritarlo”, ha affermato lei. E Pago l’ha rassicurata: “Siamo stati separati per 5 mesi, ora siamo di nuovo felici insieme”. Ma ha poi aggiunto, rivolto all’opinionista Pupo: “Non nascondo però che i fantasmi a volte tornano e bussano alla porta. Dobbiamo ascoltare il nostro cuore e fare in modo di tenerli fuori”.

Pago Serena Enardu, il fratello di lui è diffidente

In merito all’incontro di Pago col fratello Pedro, Serena Enardu ha assistito al faccia a faccia tra i due segretamente, dal confessionale. I due si sono abbracciati prima del colloquio, poi Pedro ha spiegato che si trovava lì per riferirgli “quello che è il pensiero comune della nostra famiglia e dei tuoi amici. Da quando Serena è entrata nella casa ti stai concentrando troppo sulla coppia e troppo poco su te stesso. Se lei veramente ti ama, allora ti aspetta fuori e non entra nella casa del GF Vip. Magari sarà pure vero che ti ama alla follia, ma per il bene tuo come persona e come artista avrebbe dovuto attenderti fuori e farti fare il tuo percorso”. Il cantautore però ha difeso la propria compagna. “Sono stato io a volerla qui e non mi interessa cosa pensano gli altri. Io sto benissimo e necessito di vivere con lei adesso, ora. Lei non mi è mai parsa così sincera e quello che è accaduto in passato non mi interessa. Stiamo cercando di fare una cosa bellissima insieme. Fidati di me, come hai sempre fatto”.

Il cantautore difende la compagna nonostante quei ‘mi piace’

Eloquente la fine del discorso di Pago: “Serena è innamoratissima”. In seguito Pedro ha detto al conduttore Alfonso Signorini: “Io e la mia famiglia non dubitiamo del suo amore. Però lei ha ferito enormemente Pago e da parte sua non si è mai avvicinata a noi, quanto meno per darci delle dovute spiegazioni. Mio fratello stava facendo un bellissimo percorso nella casa. Poi è arrivata lei ed ora lo sta vincolando. Ed ora non esce fuori l’individuo singolo. Penso che faccia male anche lei, sarebbe stato meglio se fosse rimasta fuori ad aspettarlo”. Poi c’è una critica alla Enardu per un ‘mi piace’ su Instagram a delle foto di Alessandro Graziani. “Di cattivo gusto”, aveva detto Pedro a Pago. Su questo, la stessa Serena ha fornito delle spiegazioni a Signorini. “Conosco Alessandro ed i miei like sono pubblici. Lui è un mio amico e se un suo scatto mi piace gli metto mi piace”. infine c’è un incontro a tre, e tra lei e Pedro si nota la freddezza.

Ma poi scoppia il litigio

Comunque Pago non apprezza i like a Graziani. “Potevi evitarlo, visto come sono stato io. A volte ti manca la giusta sensibilità e questo episodio lo dimostra. La coppia infine resta da sola, in silenzio, ma in diretta televisiva. Il cantautore cerca di mettere assieme quanto successo in quei momenti. “Siamo qui io e Serena e se lei è nella casa è perché vuole stare con me. Ed io seguo il mio cuore. Di tutto il resto mi importa poco, però le cose ti toccano e ci vuole un momento”. Ma poi i due litigano, con lei che si scaglia in maniera evidente contro Pedro, accusato di avere destabilizzato Pago. “E ti ricordo che la nostra storia l’abbiamo distrutta insieme, non l’ha distrutta Serena a Temptation Island”.

La Enardu: “Decido io se scusarmi e con chi”

Pago replica: “Mettiti in testa che a me dà fastidio che tu metta i like ad altri uomini. Io non ti devo chiedere cosa devi fare, non è normale fidati. Se per te è normale viverla così vivila così con chi ti pare ma non con me. Perché a me mi fai solo male”. La Enardu non risponde teneramente. “Io me la vivo con chi mi pare allora. Sei una me..a. Ma che ca..o di fratello hai?”, questo si è sentito chiaramente tra le tante urla”. Alfonso Signorini invita la Enardu a chiedere scusa a Pago ed a non pretendere soltanto da lui. La donna risponde: “Se deciderò di chiedere scusa a qualcuno lo farò di mia spontanea iniziativa, e non certo perché me lo dici tu”. Pago prova un confronto con toni pacati ma il confronto resta improntato su rabbia ed urla. Finisce con Signorini che volta pagina e con Alessandro Graziani che, su Instagram, scrive: “Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità”.

