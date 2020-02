Caso Pago, Miriana Trevisan: “Il GF Vip lo guardo da casa” – VIDEO

Miriana Trevisan torna sul caso Pago e su Instagram chiarisce che non ci sarà nessun confronto: “Il GF Vip stasera lo guardo da casa”.

Qualche sera fa, Pago e Serena Enardu sono stati colti dalle telecamere del Grande Fratello Vip in alcuni momenti di intimità tra le lenzuola. Ma se qualcuno si aspettava reazioni dall’ex del cantante dovrà ricredersi.

A quanto pare, Miriana Trevisan non ha infatti alcuna intenzione di affrontare un confronto con l’ex marito. La showgirl torna a ribadirlo su Instagram.

Qualche giorno fa, aveva spiegato a ‘Mattino Cinque’: “Siamo come due fratelli, siamo maturati insieme. Io non amo più Pago e lui non è innamorato di me”. Adesso, spiega attraverso i social che stasera non entrerà nella Casa più famosa d’Italia per confrontarsi con l’ex. Il suo messaggio è chiaro: “Carissimi ,non entrerò nella casa del GF Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”.