Air Italy in liquidazione: lettere di licenziamento – VIDEO

Appare ormai certo che Air Italy finirà in liquidazione: lettere di licenziamento potrebbero partire nelle prossime settimane inviate a tutti.

Arriva al capolinea l’avventura di Air Italy: licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti è la prospettiva evidenziata oggi dai commissari liquidatori ai dirigenti dell’azienda.

Dunque, come peraltro sembrava evidente già nei giorni scorsi, sembra proprio che non ci sia possibilità di tornare indietro. Nelle prossime settimane la compagnia sarà liquidata e dai prossimi giorni partono anche le lettere di licenziamento.

Ma stando a sentire il segretario della Filt Cgil Regionale Arnaldo Boeddu, si sta cercando con il Ministero dei Trasporti e dello sviluppo Economico di cambiare procedura per evitare la liquidazione: “Non bisogna arrendersi e fermarsi: vanno continuati presidi e assemblee, fino a quando non avremo risposte in questo senso”, le parole del sindacalista. Secondo il codice civile, ci sono 75 giorni di tempo, quindi entro maggio, per dare corso al licenziamento collettivo. Sembra una corsa contro il tempo, ma nello stesso tempo il finale appare già scritto.