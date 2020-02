Air Italy: licenziamento in blocco per oltre 1450 dipendenti, cosa fare se si ha un biglietto?

Air Italy: licenziamento in blocco per oltre 1450 dipendenti, cosa fare se...

Si teme il peggio per oltre 1400 dipendenti di Air Italy: pare che stia per iniziare un licenziamento collettivo. I sindacati frenano e mirano ad evitare la liquidazione dell’azienda.

Brutte notizie nell’aria per i dipendenti Air Italy. Da qualche ora circola infatti la notizia che sta per arrivare un maxi licenziamento collettivo per 1450 dipendenti della compagnia aerea. Come riporta Repubblica a dare questa tragica notizia sono stati i dirigenti in conferenza ad Olbia e Malpensa. Poco tempo di preavviso, la notizia sconvolge tutti, ma sembra proprio che non ci sia possibilità di tornare indietro. Nelle prossime settimane la compagnia sarà liquidata e dai prossimi giorni partono anche le lettere di licenziamento.

Air Italy ha pronte le lettere di licenziamento

La società Air Italy ha inoltrato una nota ben dettagliata in cui si possono leggere in modo più approfondite tutte le motivazioni che hanno portato a questo punto. Pare infatti che i liquidatori abbiano illustrato ai dipendenti come si evolveranno le cose da ora in poi. L’idea è di adottare le misure più svariate di sostegno al reddito, a patto che siano compatibili con le norme legali legate al processo di liquidazione stessa. Cercando anche di mantenere tutti o gran parte dei posti di lavoro.

Cosa fare se si ha un biglietto Air Italy

E i viaggiatori? Chi ha un biglietto Air Italy, secondo quanto ha dichiarato la compagnia stessa dovrà avere un po’ di pazienza poiché questa è una situazione molto complessa. “È una grande sfida anche a livello politico”.

I sindacati mirano a bloccare la liquidazione dell’azienda

A oggi non sono ancora arrivate le lettere di licenziamento e, come riporta l’Ansa dopo aver parlato con il segretario della Filt Cgil Regionale Arnaldo Boeddu si sta cercando, con il Ministero dei Trasporti e dello sviluppo Economico di cambiare procedura per evitare la liquidazione: “Non bisogna arrendersi e fermarsi: vanno continuati presidi e assemblee, fino a quando non avremo risposte in questo senso”. Boeddu ribadisce che tutta la categoria e tutti i livelli della confederazione stanno agendo in blocco per fermare la procedura della liquidazione. La speranza è che tutti i dipendenti di Air Italy tornino a svolgere il loro lavoro senza crollare dare vita ad un vero e proprio dramma occupazionale, sociale ed economico.

Oltre 1400 persone licenziate, oggettivamente, rischia di diventare un vero e proprio caso. Una situazione di grande crisi che vedrebbe 1400 famiglie rimanere senza un reddito o, peggio, senza nessuna fonte di sostentamento dall’oggi al domani.