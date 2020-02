Meteo del weekend 15-16 febbraio: previsioni per l’Italia

Dopo il passaggio della perturbazione di San Valentino, nel weekend tornerà l’alta pressione sull’Italia, con tempo soleggiato e temperature miti. Forse l’inverno, che finora non c’è mai stato veramente, è davvero finito.

La tempesta Ciara, che nei giorni scorsi ha sconvolto l’Europa, sfiorando anche il Centro-Nord Italia, si è divisa in perturbazioni più piccole, tra le quali una presente sulla Manica che a breve raggiungerà anche l’Italia, come prevede il servizio meteorologico di 3bmeteo.com. Tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio è attesa sull’Italia la perturbazione di San Valentino, con piogge, rovesci, temporali e un calo delle temperature. Il maltempo, tuttavia, avrà durata breve perché già nel weekend tornerà l’anticiclone che porterà tempo più stabile e soleggiato. Vediamo le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo del weekend 15-16 febbraio: il tempo sull’Italia

Sulla Penisola atteso nelle prossime ore un peggioramento del tempo che tuttavia avrà durata molto breve. Sarà solo una perturbazione passeggera, nella notte tra giovedì 13 febbraio e venerdì 14 febbraio, soprattutto al Nord e al Centro e nelle prime ore del mattino seguente al Sud. Poi sull’Italia tornerà il bel tempo durante il weekend, con sole e temperature ancora miti per la stagione, per effetto della rimonta dell’alta pressione. Infatti, un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa risalirà il Mediterraneo fino all’Italia.

Questo accadrà da noi, mentre sul resto dell’Europa centro-settentrionale tornerà il maltempo, portato da un nuovo ciclone atlantico, che colpirà Regno Unito, Francia, Germania e Scandinavia con venti forti e precipitazioni intense. Una nuova tempesta sull’Europa, dunque, che tuttavia risparmierà l’Italia.

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 febbraio, infatti, su gran parte della nostra Penisola splenderà il sole e le temperature, dopo il parziale calo di San Valentino, torneranno sui valori primaverili.

Le perturbazione sull’Europa centro-settentrionale potrebbe raggiungere l’Italia all’inizio della prossima settimana, ma siamo ancora soltanto nel campo delle ipotesi. Nel frattempo, il weekend sarà caratterizzato da tempo stabile con sole prevalente, eccetto qualche infiltrazione di aria umida sui settori occidentali nella giornata di domenica 16 febbraio, con alcuni annuvolamenti sul versante tirrenico. Le temperature, invece, torneranno a salire, con le massime che raggiungeranno fino a 18-19° C sulle regioni tirreniche, sulla Pianura Padana, in particolare sull’Emilia Romagna.