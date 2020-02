Previsioni Meteo San Valentino 2020: che tempo farà il 14 febbraio

Che tempo farà a San Valentino: quali sono le previsioni meteo che ci aspettano per la festa degli innamorati il 14 febbraio 2020.

Manca poco alla festa degli innamorati che, come ogni anno cade il 14 febbraio. Se per San Valentino 2020 avete in programma magari una gita fuori porta, probabilmente sarete interessati a scoprire quali sono le previsioni meteo. Pioverà? Farà freddo? Oppure ci sarà una bella giornata primaverile? Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni, anche a livello di temperature che, come stiamo provando sulla nostra pelle, sono nettamente al di sopra della media.

Le previsioni per San Valentino 2020

Secondo gli esperti di 3bMeteo continuano le anomalie meteorologiche e anche per San Valentino le previsioni sono piuttosto confuse. Se da una parte la Tempesta Ciara sta letteralmente facendo impazzire il nord Italia e d’Europa, dall’altra parte molte regioni d’Italia sono travolte da temperature quasi primaverili. Pare che queste condizioni meteorologiche dureranno fino a mercoledì 12, oggi, ma poi potrebbero esserci dei cambiamenti netti. Nelle giornate di giovedì e venerdì, infatti, dovrebbe attraversare l’Italia una seppur rapida perturbazione che riporta qualche temporale su tutta Italia. Niente che abbia delle conseguenze però. Secondo 3bMeteo si tratta infatti di una situazione passeggera visto che nel weekend tornerà il sole e soprattutto proseguirà il trend di queste alte temperature.

Perturbazione in arrivo da giovedì 13: quanto dura?

In ogni caso giovedì 13 febbraio arrivano delle piogge soprattutto al Nord e sulle Alpi centro-occidentali, sul Nord-Est e sulla Liguria orientale. Potrebbe anche arrivare qualche nevicata, anche sotto gli 800-1000 metri. Venerdì questa perturbazione si sposta al Centro-Sud con piogge e piovaschi sparsi, ma nel corso della giornata praticamente ovunque le condizioni meteo andranno a migliorare, esaurendosi. Potrebbe arrivare qualche calo termico, ma lo sentiremo soprattutto in montagna.

Temperature: calo termico in arrivo, ma medie stagionali sopra la norma

Per quanto riguarda in linea generale le temperature, siamo vittime di una basa pressione che, al nord Europa ha determinato piogge e tempeste, ma sull’Italia abbiamo principalmente avuto dei venti molto forti ma con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Si sono registrati infatti anche 25 gradi in Abruzzo, ma da oggi dovrebbe esserci un ridimensionamento termico.

Per via di alcune correnti da ovest e nord-ovest in arriva sull’Italia, di origine atlantica, le temperature potrebbero scendere nel giro di 24 ore, ma rimanendo sempre al di sopra della media stagionale. Le massime sono comunque attorno ai 12-15 gradi al nord con picchi anche di 22 gradi in Sicilia.