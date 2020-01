Previsioni Meteo febbraio: che tempo farà per questo primo fine settimana di febbraio? E cosa ci aspetta nel corso del mese?

Che cosa ci aspetta per le prossime ore a livello metereologico? Siamo ormai arrivati alla fine di gennaio e, fino ad oggi, le condizioni meteo non sono state particolarmente fredde. Anzi c’è stata una condizione di alta pressione praticamente costante che ha portato ad un assenza totale di di freddo. Si pensava che nei Giorni della Merla appena trascorsi ci fosse qualche picco con le temperature che si stavano abbassando, ma non è stato così. Le condizioni meteo per il mese di febbraio sono quindi molto curiose. Bisogna capire se il generale inverno farà prima o poi la sua comparsa o se le condizioni meteorologiche stanno già cambiando per colpa del famigerata cambiamento climatico.

Le previsioni meteo di febbraio

Per quanto riguarda però gli inizi di febbraio, secondo gli esperti di ilmeteo.it, pare che ci sarà una partenza così dire in grande stile che porterà al freddo, quello vero in pochissimo tempo. Sembra infatti che i primi giorni di febbraio avremo temperature altissime anche fino a 20 gradi al sud, ma intorno al 5/6 del mese ci potrebbe essere un cambio radicale con un impulso gelido che arriva proprio dal circolo polare artico.

Da quando arriva il freddo?

Chiaramente questo impulso gelido e questa ondata di freddo è ancora molto lontana da noi. Quindi fare delle previsioni diciamo che è un po’ un azzardo, ma quasi sicuramente ci saranno delle nuove precipitazioni e ci sarà di nuovo la neve. L’aria diventerà più fredda, soprattutto su tutte le regioni del sud Italia che in questi giorni hanno vissuto veramente una una sorta di primavera in anticipo.

Da metà febbraio a marzo: che tempo farà?

Da metà mese in poi le previsioni poi sono ancora particolari perché vedremo come si comporterà questo vortice polare e quindi se si distruggerà oppure invece resisterà e darà vita a delle nuove ondate di freddo sul nostro paese.

Che tempo farà questo weekend?

Per quanto riguarda il weekend, il primo di febbraio, potrebbero esserci da sabato delle piogge al nord, sul centro e sul versante tirrenico. Deboli pioggerelline invece potrebbero interessare il Lazio e l’Umbria. Nella giornata di domenica la perturbazione invece andrà via via allontanandosi lasciando un cielo, piuttosto incerto e un’atmosfera un po’ grigia al nord nella Val Padana al centro della Toscana.