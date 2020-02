Giulia Innocenzi, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista delle Iene

Giulia Innocenzi è una giovane giornalista e attivista, attualmente in forza a Le Iene. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giulia Innocenzi è uno dei nuovi colti del giornalismo italiano. Si è appassionata a questa professione fin da giovanissima e ne ha fatto una ragione di vita. Nota al pubblico per aver partecipato ai programmi Anno Zero e Servizio Pubblico di Michele Santoro, oggi è una conduttrice di successo in forza al team delle Iene, dove si occupa soprattutto di cronaca e politica. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi è nata a Rimini il 13 febbraio del 1984, sotto il segno dell’Acquario. Il padre è l’imprenditore Alberto Innocenzi, proprietario di un tour operator e di alcuni alberghi di altissima categoria, mentre la madre è di origine inglese. Dopo il diploma si è trasferita a Roma dove ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche presso l’università Luiss. Nel 2007 ha cominciato la sua carriera lavorando al Parlamento Europeo a Bruxelles, decidendo poi di iscriversi all’Associazione Luca Coscioni e, nel 2008, di candidarsi a segretario dei Giovani Democratici del Partito Democratico.

Sempre nel 2008 Giulia Innocenzi ha debutatto nel mondo della televisione alla conduzione di Punto G su RED TV, passando poi al timone di Generazione Zero, uno spazio dedicato ai più giovani all’interno del programma di Michele Santoro Anno Zero che, assieme a Servizio Pubblico, le ha assicurato grande popolarità. È stata anche responsabile del movimento globale Avaaz.org. E ancora: nel 2014 ha condotto il talk Announo su La7, nel 2017 Animali come noi in seconda serata su Rai2 e nel 2018, dopo la direzione della testa online Giornalettismo, è entrata a fare parte del team de Le Iene, dove attualmente conduce la striscia in streaming Le Iene: aspettando le Iene, in onda sul sito del programma.

Quanto alla vita privata, Giulia Innocenzi è stata impegnata dal 2011 al 2016 con l’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif, ma la loro storia sarebbe finita a un passo dalla convivenza. El momento non risulta un fidanzato ufficiale, ma c’è da dire che la giornalista è molto riservata sulla sua sfera privata, di cui non dice (quasi) nulla neppure sui suoi profili social.

Per il resto, Giulia Innocenzi ha un blog che si chiama come il suo nome e ha pubblicato diversi libri: nel 2011 Meglio fottere (che farsi comandare da questi), seguito dal libro-intervista La stella più lontana dedicato a Margherita Hack, nel 2016 da Tritacarne, un libro-denuncia sugli allevamenti degli animali, tema che le sta molto a cuore, e nel 2017 da VacciNazione, sulla sempre attuale questione dei vaccini. Curiosità: è stata bocciata alla prova scritta dell’esame di stato per diventare giornalista professionista, ma ciò non le ha impedito di proseguire una brillante carriera.

