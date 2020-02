Caterina Balivo: la verità sul rapporto col marito – VIDEO

La verità sul rapporto della conduttrice televisiva Caterina Balivo col marito Guido Maria Brera: niente terzo figlio e programma naufragato.

Felicemente sposata, la conduttrice di ‘Vieni da me’ Caterina Balivo ha fatto parlare di sé per un’intervista al settimanale ‘Oggi’ in cui svela risvolti inediti sul rapporto col marito Guido Maria Brera.

Rivela la conduttrice: “Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo. Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari”.

Per la Balivo, dunque, un terzo figlio non sarebbe da escludere: “Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto. Vincerà la testa, perché ho un marito che dice no”. Proprio sul marito rivela poi: “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì”.