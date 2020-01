Caterina Balivo, il dramma in tv: “Morto in un incidente” – VIDEO

View this post on Instagram

"Mio figlio non beveva eppure l'alcol l'ha ucciso" Con queste parole oggi pomeriggio a @vienidamerai Antonio ci ha raccontato la terribile notte in cui suo figlio Nico ha perso la vita in un incidente dopo una serata in discoteca in cui aveva bevuto più del dovuto. Una storia di quelle che ti lacera il cuore ma io spero che il messaggio nato da questa esperienza terribile arrivi ai nostri ragazzi. A volte sono così impenetrabili, scambiano gli insegnamenti dei loro genitori per pressioni psicologiche e paletti alla loro libertà e quasi godono ad oltrepassare il limite. Grazie Antonio per quello che fai in memoria di tuo figlio, per tutti noi genitori e per quei ragazzi che si vogliono divertire ma purtroppo, in alcune occasioni, non sanno fermarsi. La vita è un bene troppo prezioso, divertitevi ma non sprecatela. Mai. #caterinabalivo #vienidame