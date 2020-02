Caterina Balivo, caffé a letto: i suoi follower scatenati – FOTO

Caffé a letto per la conduttrice televisiva Caterina Balivo: la foto su Instagram fa il pieno di commenti e like, i suoi follower scatenati.

Follower di Caterina Balivo scatenati su Instagram: complice una foto apparsa sul profilo della conduttrice tv. Oltre 1,3 milioni di persone la seguono sul social e uno scatto così non poteva passare inosservato.

La conduttrice è infatti stesa sul letto, appena sveglia, con un vestito che lascia intravedere il fisico perfetto e una tazza in mano. Sta preparando la sua giornata: “sveglia dalle 7.30, parco con Cora, a lavoro per la scaletta per la puntata di lunedì”.

Le reazioni dei follower alla foto di Caterina Balivo

Sono state le più disparate possibile le reazioni dei follower alla foto di Caterina Balivo a letto: “Congratulazioni, un corpo magnifico”, sottolinea qualcuno. Poi ancora: “Sei veramente un sogno”. Qualcuno esagera un po’ troppo coi commenti, altri notano “Bellezza Supermegagalattica che mostra 20 anni”. Ma non tutti sono d’accordo.

Tra chi la trova “antipatica” e chi insiste spiegando come la conduttrice non sarebbe un “modello di bellezza”, altri sostengono che la foto sarebbe “di cattivo gusto” ed evidenziano: “Non vi si vede mai a leggere o consigliare un libro, magari anche vestite come si deve”. Ma la conduttrice, che alle critiche è abituata, non sembra dare troppo peso a questi giudizi.