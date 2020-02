Oscar 2020, la statuetta come miglior film va a Parasite – VIDEO

Agli Oscar 2020 il premio più ambito va alla pellicola coreana ‘Parasite’ che si aggiudica anche la statuetta come miglior film straniero.

Nella serata di gala per eccellenza del mondo del Cinema abbiamo assistito alla vittoria schiacciante di una produzione coreana. Gli appassionati si attendevano di veder premiato uno tra ‘C’era una volta a Hollywood‘ e ‘Joker‘, ma a vincere il premio come miglior film è stato un outsider. I colossi americani si sono dovuti inchinare a ‘Parasite’ del regista coreano Bong Joon Ho.

Un bel riconoscimento per il regista ma anche per un movimento cinematografico in ascesa che presenta da diverso tempo produzioni di livello medio alto. Mancava probabilmente il guizzo ed è giunto in questo 2020 con il bellissimo ‘Parasite‘. Il film coreano ha vinto, oltre al premio principale, anche gli Oscar come “Miglior film straniero“, “Migliore sceneggiatura originale“, quindi quello per Bong Joon Ho come “Miglior Regista“. Questi riconoscimenti, che si sommano a tutti quelli vinti nei mesi scorsi, dovrebbero e si spera che abbiano come conseguenza una maggiore apertura del pubblico europeo alle produzioni asiatiche e coreane in particolare.

