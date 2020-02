Oscar 2020, un po’ di Italia grazie a una canzone di Gianni Morandi

Un po’ di Italia nel film vincitore degli Oscar 2020: una canzone di Gianni Morandi è presente in una scena clou della pellicola ‘Parasite’.

Ha vinto un po’ a sorpresa l’Oscar come miglior film la pellicola ‘Parasite’ del regista sudcoreano Bong Joon Ho. Battuti dunque i favoriti ‘1917’, ‘C’era una volta a Hollywood’ e ‘Joker’.

Ancora una volta, l’Italia resta a bocca asciutta, fin dalle nomination. Ma chi ha avuto il piacere di vedere il capolavoro del regista sudcoreano, sa che in quel film c’è anche un po’ d’Italia.

Una canzone di Gianni Morandi nel film ‘Parasite’

Infatti, nella colonna sonora del film, c’è un brano che è molto conosciuto e che viene cantato da Gianni Morandi. Si tratta di una canzone del 1964, tra le più importanti del repertorio del cantante bolognese. Egli stesso, su Facebook, qualche giorno fa aveva spiegato: “Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi Oscar, al Dolby Theater di Los Angeles. Nelle nomination per il miglior film c’è anche ‘Parasite’, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…”.

Il brano in questione è ‘In ginocchio da te’, inciso per la prima volta da Gianni Morandi nella metà degli anni Sessanta, e che il regista inserisce in una delle scene più importanti del film. Bong Joon-ho ha anche espresso il desiderio di incontrare il cantautore italiano. Che sembra anche abbastanza frastornato da questa attenzione: “Oggi mi chiamano tutti come se avessi vinto l’Oscar ma l’Oscar l’ha vinto il film coreano non io…”, commenta su Facebook. Quindi si dice “contento”, perché “il film è bellissimo e dentro c’è qualcosa di italiano”.