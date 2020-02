Fiorentina Atalanta: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Secondo anticipo della Serie A TIM tra Fiorentina e Atalanta: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Franchi.

Si è giocato oggi sabato 8 febbraio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo tra Fiorentina e Atalanta in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ieri la giornata di serie A si è aperta con la clamorosa sconfitta della Roma in casa contro il Bologna e adesso la squadra bergamasca ha la possibilità di allungare sui giallorossi.

Fiorentina Atalanta, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Un tempo per parte tra le due formazioni, che hanno aspirazioni diverse di classifica, dunque. I padroni di casa avevano bisogno di punti per un po’ di tranquillità, gli ospiti inseguono nuovamente la qualificazione in Champions League. Per i bergamaschi, quello di Firenze è storicamente un campo ostico e infatti è la squadra di casa a rompere gli equilibri con Federico Chiesa che realizza con un preciso destro da fuori area.

Nel secondo tempo, la rimonta atalantina: la pareggia il solito Duvan Zapata, che sfrutta una respinta corta di Dragowski e realizza a porta vuota. A 18 minuti dalla fine, il 2-1 dell’Atalanta a opera di Malinovski, che centra l’angolo giusto con un tiro da fuori area, appena 8 minuti dopo il suo ingresso in campo. Nei minuti finali, l’Atalanta sfiora il 3-1 con Gomez, ma finisce così. Tre punti d’oro in chiave Champions per i bergamaschi.

Formazioni e pagelle di Fiorentina Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Igor 5,5; Lirola 6, Benassi 5,5 (Badelj s.v.), Pulgar 5,5 (Sottil s.v.), Castrovilli 6, Dalbert 5,5; Cutrone 5,5 (Vlahovic 6), Chiesa 7. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 5,5; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6; Castagne 6, Pasalic 6 (Malinovski 7), Freuler 6,5, Gosens 5,5; Gomez 6,5 (Tameze s.v.); Ilicic 6,5, Zapata 6,5. Allenatore: Gasperini

Una delle ultime sfide tra Fiorentina e Atalanta –>