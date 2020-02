Elena Sofia Ricci, chi è la figlia Emma Quartullo: età, foto, lavoro

Emma Quartullo, chi è la figlia di Elena Sofia Ricci, sulle orme dei genitori: età, foto, lavoro, gli studi al DAMS e gli esordi nello spettacolo.

Classe 1996, Emma Quartullo è la figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo, collega ed ex compagno della nota attrice. Dopo la maturità presso il Liceo classico “Tito Lucrezio Caro”, la giovane si è iscritta al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre.

Nel suo percorso universitario, ha fatto anche l’Erasmus presso la Universidad Complutense de Madrid, facoltà di scienze dell’informazione.

Chi è Emma Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci

Sua mamma ha spiegato in un’intervista al settimanale Di Più di qualche tempo fa: “Studia per lavorare in questo mondo ma mi ha detto chiaramente che non vuole raccomandazioni”. La giovane ha collaborato al cortometraggio “Il dio degli uomini è un barbone” di Cristiano Ciliberti, come assistente alla regia. Per lo stesso regista, ha collaborato come scenografa a “Zebra”. Interprete in “Vivi e lascia vivere” di Pappi Corsicato, ha partecipato anche a un episodio della fiction ‘Don Matteo’.

Non solo: Emma Quartullo ha studiato per molti anni danza, sin da bambina ed è appassionata anche di fotografia e musica. La sua formazione è dunque a 360 gradi, anche se i suoi punti di forza sono la sceneggiatura e soprattutto la recitazione. Insomma, la ragazza sembra davvero intenzionata a seguire le orme dei suoi genitori.