Elena Sofia Ricci violentata a 12 anni da un amico di famiglia, la confessione choc della donna che aggiunge: “Mia madre mi ha consegnato involontariamente a lui”.

Per 44 anni Elena Sofia Ricci ha mantenuto un segreto che la lacerava dall’interno, quello di un abuso sessuale subito quando aveva appena 12 anni. L’attrice ha deciso di confessare questo terribile retroscena della sua vita al termine di un’annata, quella appena trascorsa, segnata da successi professionali (la critica l’ha premiata per l’interpretazione nel film di Sorrentino ‘Loro’) e momenti di profondo dolore personale dovuti alla scomparsa della madre e dell’amico Ennio Fantastichini.

Leggi anche -> Elena Sofia Ricci choc: “E’ morta mentre ero sul set”, lutto gravissimo

Elena Sofia Ricci: “Abusata quando avevo 12 anni”

In una recente intervista concessa a ‘Libero‘, l’attrice parla di quando un’amico di famiglia ha abusato di lei in vacanza: “Ora che mia mamma è venuta a mancare posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata”, esordisce Elena che poi spiega il motivo che l’ha indotta a mantenere il segreto così a lungo: “Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”.

L’attrice è riuscita a trovare la forza interiore per non farsi schiacciare da quell’evento e per mantenere il segreto per amore della madre che non si sarebbe mai perdonata di averla messa nelle mani del suo violentatore. Ma se lei ha trovato la forza per comprendere che quell’evento non poteva condizionare la sua vita e che non era dipeso da una sua azione sbagliata, molte altre donne e ragazze non riescono a fare lo stesso: “Purtroppo i casi come il mio sono molti e non tutte riescono a uscirne. Io stessa non ne sono ancora fuori del tutto: è come avere un imprinting, che non ti scegli ma ti ritrovi addosso”.

Leggi le nostre notizie anche su Google News