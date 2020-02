Sanremo 2020, Bugo canta da solo? La risposta di Amadeus

La risposta di Amadeus alla richiesta se Bugo possa cantare da solo nella finale del Festival di Sanremo 2020: ipotesi multa per lui e Morgan.

Dopo quanto accaduto ieri sera sul palco dell’Ariston, si è prospettata l’ipotesi che Bugo potesse esibirsi stasera da solo e che la squalifica potesse riguardare soltanto Morgan.

Secondo molti, la responsabilità dell’accaduto è tutta sulle spalle dell’ex leader dei Bluvertigo, che però si è difeso dalle critiche, sostenendo le proprie tesi.

Bugo e Morgan squalificati a Sanremo 2020: cosa può accadere

Quanto accaduto ieri non ha di fatto precedenti nella storia del Festival, ma il regolamento è chiaro e Amadeus ci tiene a chiarirlo in conferenza stampa, dove non mancano le sferzate a Morgan: “Non ho scelto la canzone di Bugo e Morgan per la presenza di Morgan. L’ho scelta perché mi è piaciuta. Anche se l’avesse cantata uno solo di loro e mi fosse piaciuta l’avrei scelta”. Smentita di fatto la tesi che il brano è stato scelto perché presentato anche da Morgan, come sostiene l’ex leader dei Bluvertigo.

Amadeus incalza: “La canzone l’ha presentata Bugo e conteneva featuring di Morgan. Poi, conosco Morgan da tempo, mi faceva piacere che fosse a Sanremo. Non sono abituato a fare scelte di questo tipo per escludere eventuali rischi. Non potevo escluderlo sulla base di cose passate. Quindi mi è piaciuto il brano e l’ho voluto in gara”. Sulla possibilità che ci sia sul palco solo Bugo, il direttore artistico è netto, sebbene dispiaciuto: “Bugo è una delle persone più educate che conosco, si è scusato con me per essersene andato. Stasera, però, non ci sarà”. Il regolamento parla chiaro e non aver portato avanti l’esibizione è motivo di squalifica. Non solo: non è infatti escluso che la Rai possa chiedere il risarcimento danni ai due artisti, una sanzione che potrebbe essere salata e per Bugo avere addirittura il sapore della beffa.