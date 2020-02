Sanremo, Fiorello pronto al clamoroso abbandono: lite con Tiziano Ferro

Sanremo macina ascolti e tutto sta andando per il meglio, ma Fiorello ha anche pensato di lasciare dopo che Tiziano Ferro lo ha criticato in diretta.

Questa edizione di Sanremo sta andando davvero molto bene a livello di ascolti ed il merito è sicuramente della qualità degli ospiti che Amadeus ha assortito per l’occasione. Se c’è una critica che si può muovere al direttore artistico, probabilmente questa è la gestione degli interventi sul palco. Spesso, che ci sia Fiorello per un siparietto, o che ci sia l’ospite di serata, i tempi dell’intervento sono molto lunghi (ieri Benigni ha avuto a disposizione 40 minuti) e questo ha due effetti: il prolungamento a notte fonda della serata e lo spezzamento del ritmo.

Della cosa si è indispettito sopratutto Tiziano Ferro, il quale mercoledì sera lo ha detto in diretta ad Amadeus e a tutto il pubblico a casa. Il cantante, infatti, passa gran parte della serata in camerino e gli tocca cantare dopo la mezzanotte. Così mercoledì, tornato sul palco, Tiziano Ferro ha detto: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani?”, quindi ha anche aggiunto: “Hashtag Fiorello statte zitto”.

Fiorello ha pensato di lasciare Sanremo?

La battuta è stata subito argomento di discussione sui social, con utenti che hanno sottolineato il gesto poco carino del cantante nei confronti del presentatore. Tiziano Ferro si è reso conto di aver ecceduto con la battuta ed ha presentato una lettera di scuse a Fiorello. In questa il cantante chiede scusa per la battuta, spiegando come abbia pensato che proprio uno come lui avrebbe colto e apprezzato l’ironia.

Come si evince dalla lettera del cantante, il comico non ha apprezzato per niente la battuta. Anzi, secondo quanto riportato sul ‘Corriere della Sera‘, Fiorello ha anche pensato di lasciare il Festival. Sentire quella frase lo ha amareggiato perché nelle prime due serate ha dato il massimo per cercare di fare andare bene lo spettacolo e dare una mano all’amico conduttore e sentirsi dire che dovrebbe stare zitto lo ha fatto sentire poco apprezzato. Il tutto, però, pare essere rientrato e stasera Fiore dovrebbe tornare al fianco di Amadeus.