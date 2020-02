Sanremo 2020 | Fiorello vestito da Maria De Filippi, lei telefona in diretta

Sanremo 2020 | Fiorello vestito da Maria De Filippi, lei telefona in...

Sanremo 2020, Fiorello inaugura la seconda puntata del Festival vestito da Maria De Filippi: colpa della promessa fatta ieri sera, lei chiama in diretta.

Tutta colpa della promessa fatta ieri sera, la prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la primissima presentazione, Fiorello ha scherzato sulle pessime aspettative sullo share del Festival, stimandolo a poco più del 15%: vestito con l’abito caratteristico di Don Matteo, famosissimo personaggio Rai, dopo un discorso rompi acque davvero divertente, Fiorello ha promesso che se gli ascolti avessero superato le sue aspettative oggi si sarebbe vestito da Maria De Filippi. E così è stato.

Fiorello vestito da Maria De Filippi, lei telefona in diretta

Ed successo davvero. Lo share durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, ieri sera, ha superato il 50%. Così Fiorello oggi si è presentato sul palco dell’Ariston vestito proprio come Maria De Filippi, con tanto di accessori e imitazione vocale (non proprio ben riuscita, a dire il vero) suscitando l’ilarità del pubblico. Maria lo ha poi chiamato in diretta sul cellulare, è stato ripreso tutto dalle telecamere: al telefono la presentatrice di Mediaset ha scherzato con Amadeus e Fiorello, e ha dato il benvenuto ai telespettatori. Fiorello ha scherzato anche su Barbara D’Urso: “Dopo questo mi inviterà nei suoi programmi”, ha assicurato.

