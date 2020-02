La prima serata di Sanremo 2020 va in archivio con un risultato straordinario in termini di ascolti. Il tweet di Fiorello fa capire tutto l’entusiasmo.

Amadeus ed il suo Sanremo 2020 promossi a pienissimi voti. La prima serata del Festival è stato un successo stratosferico, e lo attestano gli ascolti. Lo share raccolto da quella che resta la più importante manifestazione canora italiana recita un sonante 52,2%.

Un risultato del genere non arrivava dal 2005. E siamo solo al primo atto, per l’appunto. C’è da credere che il totale riscontrato di 10 milioni e 58mila telespettatori di media possa aumentare già da stasera. I dati Auditel su Sanremo 2020 riferiscono che erano 12 milioni e 480mila gli italiani sintonizzati su Rai 1, per uno share del 51,24%. Nella seconda parte del Festiva c’è poi stato un aumento in media al 56,19%. Ed in pochi, va detto, si aspettavano che Amadeus e compagni di viaggio fossero capaci di battere gli altrettanto ottimi risultati della conduzione del 2019 targata Claudio Baglioni. Il cantautore fece un 49,5% di share e 10 milioni e 86mila telespettatori di media.

Sanremo 2020, Fiorello non contiene l’entusiasmo: “52,2?…”

Amadeus ha lavorato alla grande. Merito anche degli interventi di Fiorello, Tiziano Ferro, Rula Jebreal e Diletta Leotta. Il risultato di Amadeus poi colpisce in quanto la sua è la migliore prima serata dai tempi di Bonolis, che nel 2005 ottenne un 54,10% in termini di indice di ascolto. Il più felice di tutti sembra essere proprio Fiorello. Il comico e showman catantese ha reagito con estremo entusiasmo, pubblicando un eloquente messaggio sul suo profilo Twitter, che potete consultare di seguito.

