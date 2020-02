Giovane campionessa di surf muore in circostanze misteriose in Australia

Poeti Norac, giovane campionessa di surf francese, è morta in circostanze misteriore pochi mesi dopo essersi trasferita in Australia.

Il mondo dello sport, quello del surf in particolare, piange la scomparsa di una delle sue più talentuose interpreti. La surfista francese Poeti Norac, diventata la numero uno nel Paese transalpino, è morta in circostanze misteriose a soli 24 anni. La campionessa di longboard si era trasferita da qualche mese in Australia, probabilmente con l’intento di migliorare la propria tecnica di surf in una delle terre madri di questo sport, oltre che con quello di viaggiare su quelle magnifiche onde.

Quel sogno, però, si è interrotto improvvisamente, Poeti è stata trovata priva di vita sulla Sunshine Coast, nella parte sud di Queensland (Brisbane). Le autorità locali stanno investigando sul caso, cercando di capire come la ragazza sia improvvisamente morta. Sull’accaduto non sono stati condivisi molti dettagli, probabilmente perché la Polizia ritiene che in questi fasi il farlo potrebbe danneggiare le indagini.

La Federazione francese di surf, piange la scomparsa della sua campionessa

La tragica notizia della morte di Poeti Norac è stata data dalla federazione francese di surf che ha condiviso il proprio cordoglio sul sito ufficiale. Nel comunicato si legge: “La comunità surfistica ha perso un membro della famiglia, una bellissima persona con un sorriso raggiante, un’artista sul suo longboard il cui entusiasmo illuminava Vendee e qualsiasi altro luogo. Una cerimonia in onore di Poeti verrà tenuta presto, saranno comunicate data e luogo”.

Nata nel distretto del Vendee, Poeti aveva appreso la tecnica e sviluppato la passione per il surf dal padre. Questo infatti le aveva insegnato ad andare sulla tavola quando aveva appena sei anni e Poeti da quel giorno non ha mai smesso. Nel corso della sua carriera ha vinto 10 trofei, che le hanno permesso di arrivare seconda e terza nella classifica annuale del campionato nazionale. Con i suoi 24 anni era considerata il più grande talento francese nella specialità e gli esperti pensavano potesse rimanere ai vertici della disciplina a lungo.